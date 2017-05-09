حتى 90 % .. «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بدأت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تطبيق ضوابط جديدة لعروض التصفيات والتخفيضات الكبرى التي تقدمها المحال التجارية في الإمارة لفترات طويلة على مدار العام، حسب سعيد الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في المؤسسة.

وأوضح الفلاسي أن عروض التصفيات لن تقدم في المحال التجارية في مراكز التسوق إلا في حال كانت هناك تصفية فعلية للمحال، فيما سيتم قصر عروض التخفيضات التي تصل إلى 90% ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وذلك بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في السياحة والتسوق، والمساهمة في تسريع نمو قطاع التجزئة المحلي.

وكشف الفلاسي خلال مؤتمر صحفي، أمس، عن تنظّيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مهرجان، «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خلال الفترة ما بين 18 حتى 20 مايو 2017، حيث تقدّم المحال التجارية المشاركة في شتّى أنحاء إمارة دبي، تخفيضات وخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية، بمشاركة أكثر من 1000 علامة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال إن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعد من المبادرات التي تندرج تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي، ليعزّز من مكانة دبي العالمية كوجهة تسوّق مفضّلة للزوّار، ويرقى إلى تطلّعات المستهلكين لما يقدمه من بضائع متنوعة بأسعار منافسة، ويعزّز من تجربة التسوّق، إلى جانب إنعاش قطاع التجزئة في دبي.

وقال الفلاسي: «إن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية أو فعاليات ومعارض في مواسم وفترات محدّدة تستهدف شريحة واسعة من المتسوقين، وكذلك زوّار دبي، وهو ما يساهم في تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق، وكذلك ترسيخ مكانتها باعتبارها ثاني مدينة بعد لندن في استقطاب العلامات التجارية العالمية. ولقد حرصنا على أن نتعاون مع أبرز مجموعات التجزئة للمشاركة في هذه العروض الترويجية والتخفيضات لمنح المتسوّقين فرصة لاختبار تجربة تسوّق مميزة».

وقال إن «عدد الزوار والسائحين سجل نمواً بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وهو ما انعكس بدوره بشكل إيجابي على مبيعات قطاع التجزئة في دبي»، لافتاً إلى أن «المحال والعلامات التجارية التي سجلت في التقويم السنوي لقطاع التجزئة منذ بداية العام الجاري، ستحصل على امتيازات المشاركة في مبادرة التخفيضات، بالرسوم المسددة نفسها في بداية التقويم، ودون الحاجة لسداد رسوم إضافية».

وأشار إلى أن «من المبكر حالياً التحدث عن أية تأثيرات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع تجارة التجزئة في دبي، وأن من الممكن أن تتضح التفاصيل أكثر مع اقتراب موعد التطبيق»، لافتاً إلى أن قطاع التجزئة في دبي والذي يمثل نحو 30% من الناتج الإجمالي للإمارة، يسجل مؤشرات نمو إيجابية في نشاطه، بدليل خطط ومشروعات التوسعة التي تنفذها مراكز تجارية عدة في الأسواق.

وأشار الفلاسي إلى أن اختيار هذا التوقيت لتنظيم 3 أيام من التخفيضات الكبرى جاء ليتيح المجال أمام التجار، وكذلك المستهلكين لتحقيق استفادة مشتركة في الفترة التي تقع ما بين فصلي الربيع والصيف بما يمكن التجار من تقديم تخفيضات على مجموعة واسعة من البضائع والمنتجات لعلامات تجارية مختلفة، وكذلك تمكن المتسوقين من شراء ما يلزمهم بأسعار مميزة.