78.2 مليار درهم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (بيونس آيرس- الأرجنتين)

بلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي، خلال الربع الأول من 2017 نحو 78.2 مليار درهم بنمو بلغ 11.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 70.1 مليار درهم، حسب المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

واعتبر بوعميم النمو القوي في تجارة أعضاء غرفة دبي خلال الربع الأول مؤشراً إيجابياً، يأتي في إطار استراتيجية ما بعد النفط، لافتاً إلى أن توجه الغرفة نحو الأسواق الخارجية بالتوسع في افتتاح مكاتب تمثيل لها في الخارج يأتي في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع التجاري في اقتصاد دبي، مشيراً إلى أن أسواق أميركا اللاتينية تشكل وجهة رئيسة في استراتيجية الغرفة المستقبلية لتعزيز تجارة دبي مع الأسواق الخارجية.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى على لائحة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة للربع الأول من العام الحالي بقيمة 26.3 مليار درهم، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليار درهم، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 7.3 مليار درهم، في حين احتلت الكويت ومصر المرتبتين الرابعة والخامسة بقيمة 5.1 مليار درهم و4.1 مليار درهم على التوالي.

وأكد بوعميم، أن استراتيجية افتتاح المكاتب التمثيلية الخارجية تصب مباشرة في صالح دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، مشيراً إلى أن دعم التجارة يكون بالتواجد الفعلي في الأسواق المستهدفة، وإجراء حوارات مباشرة مع الأطراف المعنية والجهات الحكومية والخاصة لتذليل التحديات.