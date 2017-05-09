أبوظبي (وام)

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية جديدة مع كل من «اتصالات» و«دو»، وذلك في مقر الهيئة في أبوظبي في حضور ممثلين عن الشركتين، وذلك لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في رفع تصنيف الدولة ووضعها ضمن أفضل عشر دول عالمياً في «مؤشر الجاهزية الشبكية»/‏NRI/‏، ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت الهيئة مع الشركتين سبل التعاون والتنسيق، وتكثيف الجهود من أجل تحقيق أهداف «مؤشر الجاهزية الشبكية»، في الارتقاء بدولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتخللت اللقاء مناقشة كيفية ترسيخ ريادة الدولة في المؤشرات العالمية، في وقت تعمل الهيئة مع الطرفين في مؤشرات فرعية عدة، تساهم في تطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، وبالتالي تؤثر في ترتيب الدولة عالمياً، منها خدمة إنترنت النطاق العريض الثابت، وزيادة نطاق الإنترنت لكل مستخدم.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تعتبر كلا من (اتصالات) و(دو) المؤسسات الرائدة في تزويد خدمات الاتصالات، وجزء مهم من منظومة توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة.

لذا فإن الشراكات التي أبرمت مع الهيئة هي جزء من التوجه الاستراتيجي الذي نسعى إلى ترسيخه على أرض الواقع، والذي يساهم في دعم خريطة الطريق التي وضعناها سابقاً، بهدف إيصال الدولة إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية».