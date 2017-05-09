معرض سيدات ورائدات الأعمال ينطلق في أبوظبي بمشاركة 60 مبدعة

سيد الحجار (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتح معالي علي سالم الكعبي، مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، المعرض السنوي الخاص بسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات في فندق دوست ثاني، والذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء. ويشارك في المعرض، الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال، رائدات وسيدات أعمال من الإمارات والكويت ومملكة البحرين، إضافة إلى 10 مشاريع لفئة التاجر الصغير، و10 مشاريع لخريجي البرنامج المتكامل لريادة الأعمال.

وقام معالي علي سالم الكعبي، بجولة في أقسام وأجنحة المعرض الذي ضم 60 جناحاً لسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات من دولة الإمارات والكويت والبحرين.

حضر حفل الافتتاح إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومريم محمد الرميثي، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وفريدة العوضي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات.

كما حضر افتتاح المعرض كل من الدكتورة آمنة خليفة، ودينا بالجافلة، ونجلاء المطوع الأعضاء في مجلس سيدات أعمال الإمارات، ودلال القبيسي، والدكتورة هدى المطروشي، أعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وشفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وعدد من عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في الدولة.