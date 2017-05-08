«مرضى السرطان» توقع مذكرة تفاهم مع «أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

وقعّت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الشارقة، تقدم بموجبها الجامعة الدعم اللوجستي للمسيرة الرياضية العالمية «لنحيا»، التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع جمعية السرطان الأميركية، يومي 17 و18 نوفمبر.

وتهدف المسيرة، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول السرطان، وجمع التبرعات وحشد المزيد من الدعم والمؤازرة لصالح مرضى السرطان وعائلاتهم من أجل التخفيف من معاناتهم وبث الأمل في نفوسهم.

وبموجب بنود الاتفاقية، تستضيف الجامعة في حرمها مسيرة «لنحيا»، وهي مبادرة عالمية انطلقت في العام 1985 على يد الدكتور الأميركي جوردون كلات، وتمكن حينها من جمع 27 ألف دولار لصالح دعم أبحاث السرطان في بلاده.

وتلتزم الجامعة بمقتضى المذكرة بتوفير الملاعب الرياضية للمسيرة، وعرض الشعارات الخاصة بالرعاة، وتقديم الدعم الأمني للفعالية، وتوفير المتطوعين ومواقف السيارات للمشاركين.

وأكدت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن اتفاقية الشراكة المبرمة تعكس مدى اهتمام وحرص الأفراد والمؤسسات على أن يكونوا جزءاً من هذه الفعالية الخاصة جداً.

وقالت: تمثِل المسيرة حدثاً إنسانياً رائعاً يشارك فيه الكثير من الناس لكونها توّفر لهم فرصة القيام بما هو أكثر من التبرّع، فالمسيرة تعدُ بحق فرصة حقيقية للمشاركة وللتضامن والتعاطف، وإظهار التفاني في سبيل دعم هذه القضية الإنسانية النبيلة». وأضافت: لا شك في أن هناك الكثير من الناس الذين يفهمون تماماً ويدركون مشاعر الألم والحزن والمعاناة التي يجلبها المرض للمصابين وأسرهم.

ووجهت جعفر شكرها للجامعة لمساهمتها في التعاون مع الجمعية في تنظيم المسيرة وجعلها حدثاً رائعاً يستقطب أفراد المجتمع والمؤسسات للمشاركة فيها. ومن جانبه قال الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: نحن سعداء بشراكتنا مع الجمعية، التي تتمتع بسمعة كبيرة في المنطقة لدورها المساند والداعم لمرضى السرطان وأسرهم، وجهودها الحثيثة في تعزيز التوعية بمرض السرطان والوقاية منه، وتشكل المسيرة فرصة ليكون لنا دور في إطار هذه الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الجمعية.