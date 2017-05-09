  • الثلاثاء 13 شعبان 1438هـ - 09 مايو 2017م

الدراسات تشير إلى تحطيم رقم المبيعات

إقبال كبير على تذاكر «أبوظبي للفورمولا-1»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 لعام 2017 إقبالًا عالمياً متزايداً، خلال المرحلة الأولى من المبيعات، وكشفت حلبة مرسى ياس أن باقات تذاكر السباق الختامي المخصصة للأسواق العالمية تحظى بإقبال كبير خلال الموسم الحالي عند المقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وشهدت باقة «الاتحاد للعطلات» لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، التي تتضمن تذاكر الطيران والإقامة والدخول إلى الحلبة والتمتع بمجريات السباق، ازدياداً في نسبة المبيعات، قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوضح الأرقام أن الحلبة تنهج خطة تم اتباعها في الموسم الماضي، تتمحور حول استقطاب 65% من الزوار القادمين من خارج الدولة، للاحتفاء بالمناسبة الرياضية الأبرز والأضخم في المنطقة، والتمتع بالبرامج الترفيهية المواكبة للحدث.

وكان الطلب الخارجي على التذاكر قوياً، وبشكل خاص في الأسواق الرئيسة، مثل أميركا وأوروبا.

وكشف منظمو الحدث أن معدل إنفاق الزائرين القادمين من خارج الدولة في العام الماضي بلغ 7314 درهم خلال فترة إقامتهم، كما بلغت فترة إقامة 82% من الزائرين في فنادق أبوظبي 5 أيام، فيما كانت نسبة الزوار القادمين على متن الاتحاد للطيران 33%. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا