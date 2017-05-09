إقبال كبير على تذاكر «أبوظبي للفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 لعام 2017 إقبالًا عالمياً متزايداً، خلال المرحلة الأولى من المبيعات، وكشفت حلبة مرسى ياس أن باقات تذاكر السباق الختامي المخصصة للأسواق العالمية تحظى بإقبال كبير خلال الموسم الحالي عند المقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وشهدت باقة «الاتحاد للعطلات» لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، التي تتضمن تذاكر الطيران والإقامة والدخول إلى الحلبة والتمتع بمجريات السباق، ازدياداً في نسبة المبيعات، قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوضح الأرقام أن الحلبة تنهج خطة تم اتباعها في الموسم الماضي، تتمحور حول استقطاب 65% من الزوار القادمين من خارج الدولة، للاحتفاء بالمناسبة الرياضية الأبرز والأضخم في المنطقة، والتمتع بالبرامج الترفيهية المواكبة للحدث.

وكان الطلب الخارجي على التذاكر قوياً، وبشكل خاص في الأسواق الرئيسة، مثل أميركا وأوروبا.