تطوير علاج للصلع والشيب.. قريبا

أبوظبي (الاتحاد نت)

خطوة كبيرة قطعها علماء في الولايات المتحدة على طريق التوصل إلى مستحضر موضعي لعلاج الصلع، أو للحيلولة دون أن يزحف الشيب إلى رأسك.

فقد نجح باحثون أميركيون في التعرف على الخلايا التي تلعب دوراً في نمو الشعر. كما حددوا أسباب تبدل لونه إلى اللون الأبيض مع التقدم في العمر.

المفارقة أن هذا الاكتشاف جاء بشكل عرضي، خلال دراسة كان البروفيسور د. لو لي يجريها حول الكيفية التي تتكون بها بعض الأورام السرطانية.

فخلال جهوده البحثية في هذا الشأن، تمكن «لي» من تحديد السبب الذي يؤدي لانتشار الشيب في الرأس، والتعرف على الخلايا المسؤولة عن نمو شعر الإنسان.

وقال د. لي: "أرغب وزملائي في الاستفادة مستقبلاً من نتائج الدراسة الجديدة في التوصل إلى مستحضرٍ موضعي يعالج مشكلة الشيب، ويساعد على التخلص من الصلع".

كما أشار إلى أن هذه النتائج قد تفيد كذلك في بلورة أسلوبٍ علاجي للتعامل مع مثل هذه المشكلات، وذلك عبر إيصال الجينات المطلوبة إلى بصيلات الشعر، حتى يتسنى لها القيام بهذه المهمة.

ووفقاً لصحيفة «دَيلي تليغراف» البريطانية، تمكن العلماء، خلال الدراسة التي جرت على الفئران، من تحديد جينٍ يؤدي التخلص منه إلى تحول لون شعر هذه القوارض إلى اللون الأبيض. كما تعرفوا على بروتينٍ يفضي إهلاك الخلايا التي يؤدي إلى تكونها، إلى توقف الشعر عن النمو من الأصل.

بالإضافة إلى ذلك، يأمل الباحثون في أن تساعد نتائج الدراسة الأخيرة على التعرف على أسباب حدوث الشيخوخة بوجهٍ عام، وذلك في ضوء أن زحف الشيب إلى الرأس أو الإصابة بالصلع، يُعدان من بين المؤشرات المبكرة لبلوغ المرء شيخوخته.