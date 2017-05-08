مارادونا مديراً فنياً للفجيرة لمدة موسم

علي معالي (الفجيرة)

أعلن نادي الفجيرة، التعاقد مع الأسطورة العالمية، الأرجنتيني دييجو مارادونا، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل 2017 - 2018 بدوري الدرجة الأولى، وقام مارادونا بتوقيع العقد رسمياً لمدة موسم، مساء أمس، مع عبدالله قانون، المدير التنفيذي للنادي، وبحضور ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، وعدد من أعضاء المجلس، وقام كل من ناصر كاشواني وجاسم السويدي من شركة الهدف الرياضية بإنهاء الصفقة.

وقبل توقيع العقد، اجتمع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، في قصره، مع مارادونا، وتحدث معه عن الأهداف المستقبلية لنادي الفجيرة، ومنها عودة «الذئاب» مجدداً إلى دوري الخليج العربي، وقام الأسطورة الأرجنتيني بزيارة تفقدية لمنشآت النادي، ومنها ملعب الكرة وصالة الجيم وغرف خلع الملابس، وقاعة المؤتمرات الصحفية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أكد مارادونا أنه يبحث عن مجد جديد، مثلما كان لاعباً من قبل مع نابولي الإيطالي، ويخوض التجربة هذه المرة من موقع المدير الفني لفريق الفجيرة، وقال: «سعادتي كبيرة بالعودة إلى التدريب مجدداً، بعد أن خضت تجربة سابقة في الإمارات بتدريب فريق الوصل».

وأضاف: «من خلال الاجتماع مع المسؤولين بالنادي، وجدت التفاؤل الكبير في كلماتهم، والرغبة الكبيرة في عودة الفجيرة إلى عالم المحترفين، فضلاً عن الاهتمام بقطاع الناشئين بالنادي ليكون الدعامة الرئيسة للفريق في الموسم الجديد».