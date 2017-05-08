194 مشاركاً في سباق مرسيدس المجتمعي للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

سجل سباق «مرسيدس» المجتمعي للدراجات الهوائية تفاعلاً مجتمعياً كبيراً ومشاركة مميزة بلغت 194 دراجاً، لمسافات تراوحت ما بين 8 – 76 كم، في أجواء شهدت منافسة محتدمة بين مختلف الفئات العمرية، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية رئيسية من شركة الإمارات للسيارات. وفاز في سباق الـ 8 كم لفئة الصغار 7 – 12 سنة الأميركي ليام سيكسون بزمن 16:32 دقيقة، وفي سباق الـ 16 كم لفئة الناشئين 10 – 15 سنة فاز الفرنسي مروان فيريرا بالمركز الأول بزمن 31:38 دقيقة، وعلى صعيد الإناث فازت الأميركية سيانا سيكسون بالمركز الأول بزمن 45:82 دقيقة، وفي السباق الجبلي فاز سالم المنصوري بالمركز الأول بزمن 45:38 دقيقة.

وفي سباق المسافة الطويلة 78 كم فاز البريطاني سام سولتري بالمركز الأول عن فئة المفتوحة بزمن 1:54:17 ساعة، وفي فئة الأساتذة فاز البلجيكي بارت فان ريس بالمركز الأول بزمن 1:54:24 ساعة، وأندريه ميكومبي البريطاني بالمركز الأول بزمن 1:56:33 ساعة عن الفئة المخضرمة، وعلى صعيد السيدات فازت الإيطالية ماورا كلافي بالمركز الأول بزمن 2:10:33 ساعة.

وفي سباق مسافة الـ 62 كم فاز علي الجابري بزمن 1:38:30 ساعة في الفئة المفتوحة، وفي فئة الأساتذة فاز جابر الحمادي بزمن 1:39:42، وفي الفئة المخضرمة فاز البريطاني مارك بريستون بزمن 1:57:09 ساعة، والفلندية كينجا جورسكا عن فئة الأساتذة بزمن 1:59:00 ساعة.

وفي سباق الـ 52 كم فاز المصري عمر خيري بالمركز الأول بزمن 1:14:16 ساعة عن الفئة المفتوحة، والكندي أندريه ميركولوف عن فئة الناشئين بزمن 1:15:11 ساعة، وميشيل برونجس عن فئة المخضرمين بزمن 1:21:27 ساعة، وسفين هليلاند عن فئة الأساتذة بزمن 1:15:12، والبريطانية كلير مايرز عن الفئة المفتوحة بزمن 1:21:31 ساعة، والجنوب أفريقية أنجليكا شووت عن فئة المخضرمين بزمن 1:25:17 ساعة، والأميركية ليسي سيكسون عن فئة الأساتذة بزمن 1:36:01 ساعة.

وأقيم السباق علي ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017، بجانب دعم مساعي مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.

وقال خالد القبيسي، مدير مشروع رئيسي في مجلس أبوظبي الرياضي: «حقق السباق الأهداف المرجوة، ويحرص المجلس على تنظيم فعاليات رياضية تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بكل ألعابها ومسابقاتها، مشدداً على دور السباق الذي شهد إقبالاً كثيفاً وكبيراً بمشاركة 194 متسابقاً ومتسابقة من عموم فئات مجتمع إمارة أبوظبي، مبيناً أن السباق شهد أيضاً أجواء باردة في ساعات المساء الأولى، وتحدياً كبيراً لدى المشاركين، لافتاً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يولي اهتماماً كبيراً بنشر ثقافة رياضة الدراجات الهوية في مجتمع أبوظبي لتشجيع وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها نمط الحياة الصحية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قامت بها شرطة العين في إغلاق الشوارع وتأمين مسارات السباق.

وقال القبيسي: «ندعو الجميع للمشاركة في سباق «كلنا شرطة» للدراجات الهوائية، والمقررة إقامته يوم الجمعة 19 مايو المقبل في مدينة أبوظبي، ونسعى دوماً لزيادة عدد هذه المنافسات المجتمعية، حرصاً منا على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع».