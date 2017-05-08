الصومال: مقتل قيادي في «الشباب» و3 من مساعديه

مقديشو (رويترز)

أعلن وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر يريسو، في بيان، أمس، مقتل معلم عثمان عبدي بدل، القيادي في حركة الشباب الإرهابية، وثلاثة مقاتلين آخرين، في منطقة شبيلي السفلى، يوم الجمعة الماضي.

وكان جندي من القوات الخاصة في البحرية الأميركية قُتل، وأُصيب جنديان آخران في غارة الجمعة الماضي، على مجمع تابع لمسلحي حركة الشباب، ليكون أول جندي أميركي يقتل في اشتباك في الصومال، منذ إسقاط مروحية «بلاك هوك» الأميركية في 1993.

وقال بيان الوزير الصومالي إن «القوات المسلحة تمكنت في 5 مايو الجاري من قتل القيادي في صفوف الشباب المدعو معلم عثمان عبدي بدل، وثلاثة من مساعديه».

وأضاف أن هذا «سيقوض شوكة الحركة الإرهابية» في منطقة شبيلي السفلى، بما يعد انتصاراً للقوات الصومالية، ولعملية إحلال السلام. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حركة الشباب الإرهابية.