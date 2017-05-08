ليبيون بتونس يشيدون بدور الإمارات في لقاء حفتر والسراج

ساسي جبيل (تونس)

قال ليبيون مقيمون بتونس، منذ بداية الأزمة الخانقة وانتشار الأسلحة والمليشيات في بلادهم، «إن لقاء قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، برئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، جاء في وقت مناسب، لمصلحة الوطن والمواطن، في ظل تأزم الوضع بشكل عميق في البلاد»، مؤكدين أن الفضل في هذا اللقاء يعود للشقيقة الإمارات العربية المتحدة التي لعبت دوراً تاريخياً، واختارت الوقت المناسب للتدخل الناجع والمهم.

وأشار مفتاح بوعجيلة، وهو رجل أعمال مقيم بالعاصمة، تونس، إلى أن اللقاء أكد أن قادة الإمارات حققوا ما تعسر على الآخرين، وصنعوا التاريخ، كما ظلوا على مر السنين يؤكدون ذلك على مختلف المستويات. وأوضح بوعجيلة أن العالم كله كان يشير إلى أنه من المستحيل أن يجتمع حفتر على طاولة واحدة مع السراج، وذلك بسبب الاختلافات العميقة بين الرجلين، والتي تجلت حتى في تصريحاتهما، غير أن الشقيقة الإمارات فندت كل هذا، وكذبت الاتهامات التي وجهت للمشير حفتر بالخصوص، حين قيل إنه يسعى منفرداً للسلطة، ولن يوافق على أي لقاء مع السراج.

ومن جهته، قال التاجر خليل المصراتي: «أعتقد أن المليشيات في طرابلس و(الإخوان المسلمين)، لن يعجبهم هذا اللقاء، وسوف يحرصون على مزيد من تأجيج الأوضاع، باعتبار أنهم لا يريدون الخير لليبيا، ويفضلون بقاء التأزم الذي يرنون إلى تجسيده، خاصة أنهم يستمدون قوتهم من الفوضى».

ونبه المصراتي إلى عمل تجار الدين ما سيؤججون الخلافات بين الناس والقبائل والأفراد والمجموعات، ويظهرون تصرفاتهم العشوائية التي تؤكد أنهم لا يريدون حلا، وبالتالي فإن ما قامت به الإمارات يعتبر إنجازاً كبيراً سيقضي على كل من لا يريدون لليبيا وشعبها الاستقرار والأمان، خاصة منهم المليشيات والعصابات والإخوان.

وأكد طرف ثالث، وهو طالب ليبي من أم تونسية، أن البنود التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء حفتر والسراج جيدة إن تحققت على أرض الواقع، مشيراً أن مجلس النواب سوف يدعم هذا الاتفاق الذي أعتقد أن الشعب الليبي سيوافق عليه دون تردد، طالما أنه عمل جيد، مضيفاً أنه يشكر الإمارات على ما قامت به باعتبار أن اجتماع حفتر على طاولة واحدة مع السراج سيجمع شمل مساندي القائدين، ومن ورائهم بقية الليبيين، على حد تعبيره.