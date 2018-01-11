زلزال بدرجة 5.5 و38 هزة ارتدادية تضرب 7 محافظات عراقية

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلنت هيئة الرصد الزلزالي العراقية أمس، أن زلزالاً بقوة 5.5 على مقياس ريختر تبعته، ضربت بغداد وعدداً من المحافظات في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي صباح أمس، واستمرت حتى الثانية بعد الظهر، دون وقوع خسائر.

ونقل تلفزيون «العراقية» الحكومي عن الهيئة قولها، إن «الهزة تبعد 25 كيلو متراً جنوب شرق مندلي بمحافظة ديالى، و104 كيلو مترات جنوب شرق بغداد»، مبينة أن «المواطنين شعروا بها في محافظات بغداد وديالى وواسط وذي قار والسليمانية وأربيل ومدينتي كرميان وحلبجة».

وأكد قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية وقوع 38 هزة لغاية الساعة الثانية من ظهر أمس، مبيناً أن قوة تلك الهزات تراوحت بين 2.7 إلى 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح أن النشاط الزلزالي ما زال مستمراً في المنطقة، حيث بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية «الرئيسة والارتدادية» المسجلة لغاية الساعة الثانية ظهرا 38 هزة.