طلب لاستجواب وزيرة كويتية



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 الكويت (وكالات) تقدم 3 نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، بطلب استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا». وذكرت الوكالة أن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف، قدموا طلبا لاستجواب الصبيح «في 5 محاور»، إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وأشارت إلى أن المحور الأول يتعلق ب«التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، في حين يتعلق المحور الثاني ب«قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات». ويتناول المحور الثالث «الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية»، فيما يتناول المحور الرابع «الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة»، ويرتبط المحور الخامس ب«الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».