أول فبراير آخر موعد للمشاركة في «الشارقة للتأليف المسرحي»



تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017 الشارقة (الاتحاد) قال عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة إن الأول من فبراير القادم هو آخر موعد لقبول المشاركات في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وأن موعد الإعلان عن نتائج الجائزة سيتم خلال أيام الشارقة المسرحية في مارس المقبل. وأكد، العويس في بيان صحفي صدر أمس أن الجائزة شكلت رافداً إضافياً ونوعياً للنصوص المسرحية التي تنشرها دائرة الثقافة والإعلام، وأتاحت فرصاً إيجابية للمسرحيين نظراً لتنوع المواضيع التي تتناولها، ووسعت دائرة الخيارات لديهم. لافتاً إلى أن الجائزة استحدثت عام 1996 لتجسد الرؤى والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة دعم وتشجيع المبدع الخليجي، وتثميناً وتقديراً للكتاب والمبدعين المسرحيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ قيمة الجائزة الإجمالية 175 ألف درهم إماراتي.