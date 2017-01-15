اتحاد كتاب الإمارات يطلق برنامج «ثقافات» الشهري



تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017 أبوظبي (الاتحاد) يطلق اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم الأحد برنامجاً شهرياً بعنوان (ثقافات)، يبدأ بليلة يقدم من خلالها الثقافة الكردية، وذلك في الساعة السابعة مساء في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد في الشارقة. يأتي البرنامج في سياق حرص الاتحاد على إقامة مزيد من جسور التواصل مع ثقافات العالم، لا سيما تلك التي تشكل عناصر أصيلة في النسيج الثقافي للمنطقة. وتتضمن الليلة الكردية فقرات منوعة منها: ورقة موجزة للباحث كمال أحمد حول تاريخ هذه الثقافة ورموزها في مجال الأدب خصوصاً، ورقة عن الشعر الكردي للشاعر والمترجم نوزاد جعدان، قراءة شعرية للشاعر لاوين أحمد باللغة الكردية مع ترجمة إلى العربية. وتختتم الليلة بنماذج من الغناء الكردي تقدمها الفنانة روناهي ممو مع العازفين توفيق زريق، وجورج صليبا، وسامر الكردي، ومحمد عثمان قونية لي.