الجروان: لا يمكن القضاء على الإرهاب بالعمل العسكري والأمني

القاهرة (وام)

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بالعمل العسكري والأمني فقط، وإنما يجب العمل على التنمية والتوعية والتربية والإعلام، لتعزيز القيم الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان والحضارات والثقافات المتنوعة التي تغني الإنسانية والمجتمعات والأوطان في كل زمان ومكان.

وأكد الجروان خلال مشاركته في مؤتمر «معاً ضد الإرهاب» الذي عقدته مؤسسة بيت العائلة المصرية أن الإسلام والمسيحية يتلاقيان ويتكاملان في نشر المحبة والأخلاق والقيم الإنسانية السمحة، ورفض الإرهاب والجهل والكراهية والعنف بكل أشكالها، وأنواعها وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له.

ونوه بأهمية «مؤسسة بيت العائلة المصرية» كونه يهدف للحفاظ على الثوابت الدينية والهوية المصرية بأبعادها الحضارية والتاريخية.

ولفت إلى أن مصر لا تدخر جهداً لتقديم نموذج حضاري للتسامح والسلام بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة قوى التشدد والتطرف والإرهاب ومستغلي الدين لافتعال الفتن.

وأعلن الجروان دعمه للجهود الحثيثة التي يبذلها كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في رفع قيم المحبة والتسامح والسلام، وتحصين بيت العائلة المصرية في مواجهة الإرهاب والتعصب والحقد.

ودعا الجروان إلى استراتيجية شاملة تعتمد في جزء أساسي منها الدبلوماسية الدينية في العالم لغرس ثقافة الحوار والتنوع واحترام الآخر في عقول الشباب بهدف تحصينهم فكرياً، وبناء مستقبل ينعمون فيه بالأمان والتسامح والسلام.