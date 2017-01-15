«تفعيل المهمَّش» في سلطان بن زايد الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام بعد غد الثلاثاء، موسمه الثقافي الجديد بمحاضرة حول «الترجمة وحوار الثقافات - استراتيجية تفعيل المهمش» للباحث الأردني الدكتور إبراهيم أحمد ملحم، الأستاذ بجامعة الإمارات، وذلك عند الساعة 7 مساء بمقر المركز في أبوظبي. وقال النائب الأول لمدير عام المركز منصور سعيد المنصوري، إن الموسم الثقافي الجديد سيكون حافلاً بالمحاضرات والندوات والأنشطة التي تتماشى وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس المركز، الداعية إلى إثراء العمل الثقافي العام في الدولة.

وأضاف أن موسم 2017، سيتضمن محاضرات مبتكرة ونوعية تتناول موضوعات في شتى المجالات الثقافية والإعلامية والأدبية والفنية والقانونية والمعلوماتية والفلسفة والطب والتربية والتعليم والاجتماع والاقتصاد والرياضة، وستركز على القضايا المحلية خاصة (عام الخير) وخدمة المجتمع، والتفاعل مع القضايا الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.