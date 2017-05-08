«ثقافية الشارقة» تروج لجائزة الثقافة العربية في أذربيجان

الشارقة (الاتحاد)
شاركت دائرة الثقافة بالشارقة في المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات، الذي عقد في عاصمة أذربيجان «باكو» من 4 إلى 6 مايو 2017، بحضور وزراء الثقافة من الدول العربية ومختلف دول العالم، وذلك نظراً لدور الشارقة الريادي ثقافياً، بصفتها عاصمة للثقافتين العربية (1998) والإسلامية (2014). وتزامناً مع المنتدى نظمت الدائرة ندوة ترويجية عن جائزة الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع «اليونسكو».
حضر الندوة معالي الشيخة مي آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والفنون، وحشد من المؤتمرين المشاركين بالملتقى العالمي للحضارات، وكوكبة من المثقفين والإعلاميين الأذريين.
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وقال العويس، إن البرنامج الترويجي لجائزة الشارقة للثقافة العربية يأتي لتعميق العلاقات الثقافية والأدبية مع اتحادات الكتاب والنقابات والجامعات في الدول العربية والأجنبية، حيث إن الشارقة تنظم الجائزة بالتعاون مع «اليونسكو»، وهي تضع في اعتبارها البعد الإنساني لمعاني اليونسكو وأهدافها النبيلة، ولتجسد مفاهيم الحوار الحضاري والثقافي بين الشعوب.
وقد بدأ البرنامج الترويجي للجائزة مطلع ديسمبر عام 2013 في الرباط، ومن ثم روما عام 2015، ثم الأردن 2016، وسيتواصل ضمن جدول زمني تنسقه الدائرة مع «اليونسكو».