مغردون غاضبون : قطر منبوذة بسبب المرتزقة ودعمها الإرهاب

دينا مصطفى (أبوظبي)

شهد وسم #الشعب_يكره_تميم، تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر مغردون عن غضبهم من سياسات قطر المضطربة بعد أن شقت الصف العربي وخسرت عائلتها الخليجية وأبدى القطريون سخطهم من أمير قتل بسبب سياسته العدائية تجاه أبناء القبائل بعد سجنهم وسحب جنسياتهم.

فكتب أحد المغردين «تميم سقط بعد تجنيس عرب الشمال وطرد آل مرة والهواجر من قطر»، فيما قال آخر « أغلب المدافعين عن قطر من مرتزقة قطر المجنسين وأهل قطر الأصليين طردوهم للسعودية حتى الجيش قبل فترة استبدلوه بجيش أجنبي، متى القطريين الأصلين يوقفون تميم وموزه عند حدهم حرام إلى يصير لكم».

وقال مغرد «حقوق الإنسان في قطر تخضع الشعب تحت الإقامة الجبرية بالترهيب والتهديد والاعتقال. شعب قطر في الداخل أصبح يعاني الخوف من سجون تميم فتجدهم يلتزمون الصمت. قطر مزدوجة الأوجه تدعم وتلهث على الإرهاب وحب الفتك بالعرب والمسلمين». وعلقت مغردة «راح يجي يوم وتندم فيه يا تميم أنت والحمدين بعد أن دمرتم قطر وخربتوها الله لايوفقكم».

وأضاف مغرد «قطر أصبحت منبوذة، بعيدة جداً عن إخواتها، كله بسبب مرتزقة تغللوا في الداخل القطري وجعلوا من تميم وأبيه أدوات يستخدمونها متى ما أرادوا. عظم الله أجرك يا كعبة المظلوم».

وكتب آخر «يجب على تميم أن يعي جيداً أن الشعب القطري غير راض تماماً عن تصرفاته ويجب عليه تدارك الوضع قبل أن يزداد سوءً أكثر مما هو عليه اليوم.. قطر في جوانب سياسية واقتصادية تخسر ويجب أن تعود لموقعها الطبيعي بين دول الخليج هذا الابتعاد ليس من مصلحتها».