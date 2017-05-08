ختام بطولة البوتشيا لأصحاب الهمم

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة الدولة للبوتشيا لأصحاب الهمم للموسم الرياضي الحالي، والتي استضافها نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية ومراكز المعاقين بالدولة.

وتوج بالمركز الأول لفئة bc1 سالم عبيد المدحاني لاعب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد، وجاء ثانياً صالح عبيد العليلي من نادي دبي، وحل زميله محمد الشاعر في المركز الثالث.

ولفئة bc2 حل في المركز الأول خالد علي المراشدة لاعب نادي خورفكان، وفي المركز الثاني أحمد عبدالله الشامسي لاعب نادي العين، وفي المركز الثالث زميله أحمد راشد الشامسي، ولفئة bc3 تصدرت المركز الأول عائشة الشامسي لاعبة نادي دبي، وفي المركز الثاني خاطرة الشامسي لاعبة نادي العين، ثم أحمد الجزيري لاعب نادي دبي بالمركز الثالث. وفي فئة bc4 كان المركز الأول من نصيب رئيسة الفلاسي لاعبة نادي دبي، وحلت بالمركز الثاني خديجة أبوبكر لاعبة نادي الثقة، وفي المركز الثالث بدر الشامسي لاعب نادي العين، وقام بتتويج اللاعبين ذيبان سالم المهيري الأمين العام للاتحاد.

أعرب ذيبان المهيري عن سعادته بالنتائج المحققة في البطولة، مؤكداً أن المستوى الذي قدم في البطولة كان جيداً ومن خلاله، وأصبح بوسعنا انتقاء الصفوة من اللاعبين للمشاركات الخارجية المقبلة، وقال: إن اتحاد رياضة المعاقين يعمل دائماً على إعطاء الفرصة لكل اللاعبين لإظهار مواهبهم من خلال تنظيم مثل هذه البطولات، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة أصبحنا من أولى الدول التي تهتم برياضة المعاقين.