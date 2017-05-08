ختام بطولة البوتشيا لأصحاب الهمم

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت منافسات بطولة الدولة للبوتشيا لأصحاب الهمم للموسم الرياضي الحالي، والتي استضافها نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 30 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية ومراكز المعاقين بالدولة.
وتوج بالمركز الأول لفئة bc1 سالم عبيد المدحاني لاعب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد، وجاء ثانياً صالح عبيد العليلي من نادي دبي، وحل زميله محمد الشاعر في المركز الثالث.
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أعرب ذيبان المهيري عن سعادته بالنتائج المحققة في البطولة، مؤكداً أن المستوى الذي قدم في البطولة كان جيداً ومن خلاله، وأصبح بوسعنا انتقاء الصفوة من اللاعبين للمشاركات الخارجية المقبلة، وقال: إن اتحاد رياضة المعاقين يعمل دائماً على إعطاء الفرصة لكل اللاعبين لإظهار مواهبهم من خلال تنظيم مثل هذه البطولات، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة أصبحنا من أولى الدول التي تهتم برياضة المعاقين.