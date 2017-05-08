رسالة شكر وتقدير لمنصور بن زايد

محمد حسن (مراكش)

وجه المشاركون في ختام المؤتمر العالمي الثامن لخيول السباقات العربية الأصيلة، الذي اختُتم في مراكش بالمملكة المغربية، رسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، للجهود الحثيثة التي يقوم بها سموه لدعم الخيول العربية الأصيلة، وأثنوا على دور المهرجان في الارتقاء بسباقات الخيول، استكمالاً لمسيرة ونهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وخرج المؤتمر بمجموعة من المقترحات في ختام جلساته أمس الأول، تهدف جميعها إلى الرقي بالخيل العربي على العموم، وخيول السباقات على وجه الخصوص، وحظي المؤتمر بمشاركة 600 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات يمثلون 86 دولة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة السابعة والأخيرة التي كان عنوانها «مستقبل سباقات الخيول العربية»، على أن المهرجان العالمي هو الذي سيصنع المستقبل المشرق لتلك السباقات في العالم، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وذلك بعد السمعة العالمية والثقة التي اكتسبها المهرجان، بما يشمله من سباقات منوعة تعدت المئة سباق تقام في جميع قارات العالم.

شارك في هذه الجلسة كل من لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وسامي البوعينين رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية، والدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، ومبارك النعيمي مدير الترويج الخارجي لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وإدوارد حامض مدير الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، وبطرس بطرس نائب رئيس أول إقليمي للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وعمر صقلي من المغرب، وأدار الجلسة المعلق البريطاني الشهير ديرك طومسون.