21 مليار دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بالصين



تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 بكين(رويترز) ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في أبريل الماضي للشهر الثالث على التوالي متجاوزة توقعات السوق، إذ ساهم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال وتوقف الاتجاه الصعودي للدولار في كبح نزوح رأس المال. وزادت الاحتياطيات 21 مليار دولار في أبريل، لتبلغ 3.03 تريليون دولار مقارنة بزيادة 3.96 مليار في مارس إلى 3.009 تريليون. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بواقع 11 ملياراً إلى 3.02 تريليون في أبريل الماضي. وشددت الصين قواعد تحويل رؤوس الأموال للخارج في الأشهر الأخيرة في إطار سعيها لدعم عملتها اليوان ووقف تراجع احتياطيات النقد الأجنبي. وسحبت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطيات العام الماضي، ولكن اليوان نزل رغم ذلك نحو 6.5 % مقابل الدولار مسجلاً أكبر هبوط سنوي منذ 1994. واستقر أداء اليوان مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة بعد أن فقدت العملة الأميركية قوة الدفع. وقال بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، إن احتياطيات الذهب لم تتغير عند 59.24 مليون أوقية في أبريل، في حين ارتفعت قيمتها إلى 75.02 مليار دولار في نهاية الشهر من 73.7 مليار في نهاية مارس.