«أموك» المصرية تشتري المكثفات من دانة غاز الإماراتية

القاهرة (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية إن الشركة اتفقت على شراء 140 ألف برميل مكثفات شهريا من دانة غاز الإماراتية.

وأوضح عمرو مصطفى في لقاء عقد نهاية الأسبوع مع بنوك استثمار وصحفيين أن أموك ستوقع الاتفاق النهائي مع دانة «خلال أسبوع».

وقال مصطفى إن الشركة اتفقت أيضا مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء 500 ألف برميل من الخام العراقي كل شهرين.

لكنه لم يذكر قيمة أي من الاتفاقين. وبموجب اتفاق توصلت إليه مصر والعراق الشهر الماضي تبيع بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام واحد.

وتنتج أموك، التي تأسست عام 1997 والمدرجة في البورصة المصرية، نحو 30 ألف طن سنويا من اسطوانات غاز الطهي و450 ألف طن من السولار ومليون طن من المازوت للسوق المحلية بالأساس و84 ألف طن من النفتا وبعض الشمع للتصدير.