ضغوط بيع تقود مؤشرات الأسواق للمنطقة الحمراء

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم المحلية إلى ضغوط بيع خلال جلسة بداية الأسبوع، متأثرة بتراجع أداء الشركات المدرجة وانخفاض الأرباح الفصلية المعلنة، وحالة عدم وضوح الرؤية والتذبذب الواضح في أداء المؤشرات المالية للأسواق المحلية لتغلق مع نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في سوقي أبوظبي للأوراق المالية و»دبي المالي»، نحو 491 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على أكثر من 432 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4854 صفقة. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس، على تراجع بلغت نسبته 1.02% ليغلق عند مستوى 4570 نقطة، خاسراً 46 نقطة عن الإغلاق السابق، متأثراً بتراجع أسهم قطاعي الاتصالات والعقار، لتصل قيمة التعاملات 227 مليون درهم، تمت على نحو 140 مليون سهم، عبر إبرام 868 صفقة. وخلال جلسة أمس، تعامل مستثمرو سوق أبوظبي على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 4 أسهم، وتراجعت أسعار 20 سهما، فيما ظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

وقادت تعاملات المستثمرين على سهمي «أرابتك» و«دريك أند سكل» مؤشر سوق دبي المالي للتراجع بنسبة 1.04% مع نهاية جلسة أمس، متأثرة بحالة عدم وضوح الرؤية والضبابية السائدة في الوقت الراهن حول أداء الشركتين، فيما يتعلق بخطط إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال، ليغلق المؤشر عند مستوى 3384 نقطة، خاسراً 35 نقطة عن الإغلاق السابق.

وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في سوق دبي المالي، تراجعاً واضحا بالمقارنة مع حجم تعاملات السوق خلال الجلسات السابقة، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 264 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 292 مليون سهم، من خلال إبرام 3986 صفقة. وخلال الجلسة، تداول مستثمرو سوق دبي المالي أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، وتراجعت أسعار 26 سهما، فيما ظلت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق. وقال جمال عجاج مدير عام شركة الشريهان للأوراق المالية، إن الأسهم المحلية تعرضت إلى ضغوط بيع خلال جلسة بداية الأسبوع، متأثرة بتراجع أداء الشركات المدرجة وانخفاض الأرباح الفصلية المعلنة، وحالة عدم وضوح الرؤية والتذبذب الواضح في أداء المؤشرات المالية للأسواق المحلية لتغلق مع نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء.

وأضاف عجاج أن الأسهم القيادية في سوق دبي مازالت تعاني من حالة ضبابية، خصوصاً سهمي «أرابتك» و«دريك أند سكل» اللذين تعرضا لضغوط بيع، حالت دون صعود المؤشر العام للسوق، فضلاً عن التدني الواضح لقيمة السيولة نتيجة صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري حالة التذبذب التي تسود التعاملات اليومية. وأوضح أن تخلي بعض شركات الوساطة عن منح الشراء على المكشوف، جعل المستثمرون في الأسواق المالية يتجهون للاحتفاظ بالأسهم بدلاً من المضاربة، مما ساهم بشكل كبير في تراجع مستوى سيولة السوق مع تدني تعاملات المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية والمؤسسات. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «بنك الشارقة» قائمة الأسهم النشطة بالقيمة والكمية مع نهاية جلسة أمس، مسجلاً تعاملات بأكثر من 91.5 مليون سهم، بقيمة تجاوزت ال 132 مليون درهم، ليغلق منخفضاً فلسا واحدا عن الإغلاق السابق، عند مستوى 1.44 درهم. وفي سوق دبي المالي، جاء سهم «دريك أند سكل» في مقدمة الأسهم النشطة بالكمية مع نهاية جلسة أمس، مسجلاً تعاملات بأكثر من 106 ملايين سهم، بقيمة 43 مليون درهم، ليغلق السهم منخفضاً 9.93% عند مستوى 0.399 درهم. أما سهم «أرابتك» فقد جاء في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة في تعاملات سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، مسجلاً 55.6 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السهم على أكثر من 71.2 مليون سهم، ليغلق متراجعاً بنسبة 9.04% عند مستوى 0.755 درهم.