«الأوراق المالية» تقر «تصنيف شركات الخدمات المالية»

أبوظبي(الاتحاد)

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، القرار رقم (15/‏‏ ر.م) لسنة 2017 بشأن اعتماد الدليل الإرشادي لبرنامج تصنيف شركات الخدمات المالية. ويأتي القرار انطلاقاً من دور الهيئة في تطوير قطاع الأوراق المالية ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي وانعكاسه إيجابياً على الناتج القومي.

وقال معالي سلطان المنصوري: إن برنامج تصنيف شركات الخدمات المالية يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، في تحفيز المؤسسات لتطوير أنظمتها وقدراتها وممكناتها، وصولاً للريادة العالمية في كل المجالات.

كما يأتي القرار كذلك في ضوء توجه حكومة دولة الإمارات إلى تطبيق أعلى معايير التميز والريادة في كل القطاعات، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

وأشار إلى أن الهيئة وبعد دراسة معمقة للمكونات الأساسية لصناعة الخدمات المالية والممكنات المؤثرة في أدائها- بصورة مباشرة أو غير مباشرة - خلصت إلى ضرورة إيجاد بيئة تنافسية تشجع شركات الخدمات المالية- باعتبارها مكوناً رئيسياً في تطور صناعة الخدمات المالية- على رفع قدراتها المؤسسية وتطبيق مفهوم الابتكار في أسلوب ونوعية الأنشطة والخدمات المالية المقدمة، ضمن إطار يركز على المحاور ذات التأثير الأعلى في استقرار الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين والنهوض بالصناعة وتحقيق ريادة الدولة في هذا المجال.