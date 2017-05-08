«الدار» ترسي عقد تطوير «ياس ايكرز» بقيمة 1.7 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة الدار العقارية، العقد الرئيس لتطوير أول ثلاث مراحل من مشروع «ياس إيكرز»، الذي تباشر تطويره في جزيرة ياس، على شركة «تروجان» للمقاولات العامة، بقيمة 1.7 مليار درهم.

ووفقاً للعقد، ستقوم شركة تروجان للمقاولات العامة بالأعمال الإنشائية في الموقع فوراً، حيث ستشرف على أعمال البنية التحتية للمشروع، إضافة إلى 652 من الفلل والتاونهاوس، وملعب الجولف، ونادي الغولف، والمسجد، ومحال التجزئة، والنوادي المجتمعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء مؤخرًا من الأعمال الإنشائية الأولية، فيما تم إنجاز نحو 10% من الأعمال الإنشائية الأساسية بالمشروع.

وكانت «الدار» قد منحت عقد الأعمال الإنشائية الأولية بقيمة 155 مليون درهم لمشروع «ياس ايكرز»، إلى شركة باور جيوتيكنيكال للأساسات المتخصصة.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية لـ«الاتحاد» إن معظم الفلل السكنية التي تم طرحها بالمشروع تم بيعها، مرجعا ذلك إلى المزايا التنافسية بالمشروع من حيث الأسعار والمواصفات والموقع وطرق السداد الميسرة.

وأشار إلى طرح حلول جذابة لشراء الفيلات ووحدات التاون هاوس، خصوصاً خطة 30/‏‏‏‏70، حيث يتم دفع 30% من قيمة الوحدة خلال مرحلة الإنشاء مع دفعة أولى (5% من القيمة)، و70% عند التسليم. وأضاف الذيابي أن الشركة طرحت 3 مراحل من المشروع، حيث ضمت المرحلة الأولى 267 وحدة سكنية، فيما اشتملت المرحلة الثانية على 125 وحدة سكنية، فيما اشتملت المرحلة الثالثة على 260 وحدة سكنية للبيع، وتشمل وحدات «التاون هاوس» المكونة من غرفتين، و3 غرف، إضافة إلى فيلات بطابقين مكونة من 3 و4 غرف، ليصل إجمالي عدد الفلل التي تم طرحها حتى الآن إلى 652 فيلا خلال 3 مراحل.

وتبدأ أسعار الفلل ذات الغرفتين في «ياس إيكرز» من 2,3 مليون درهم، والثلاث غرف من 3,2 مليون، والأربع غرف من 3,8 مليون درهم. وتتراوح المساحات بين 200 إلى 324 متراً مربعاً. وذكر الذيابي أن قيمة العقد الرئيس لتطوير المراحل الثلاث التي أطلقت حتى الآن تقدر ب 1.7 مليار درهم على مدى 32 شهراً. وأشار إلى التزام «الدار» تسليم الوحدات السكنية للعملاء في مشروع «ياس ايكرز» نهاية عام 2019. ويضم المشروع 1315 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم.وقال الذيابي «ترسية العقد الرئيس لأول ثلاث مراحل من مشروع«ياس ايكرز» تأتي في إطار جهودنا لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات السكنية للعملاء وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبعد ترسية العقد الرئيس، من المتوقع أن نشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال المشروع فور البدء بالأعمال الإنشائية لوحدات الفلل والتاونهاوس».

ويضم «ياس ايكرز» مدرستين وملعباً للجولف ب 9 حفر ونادياً اجتماعياً، إضافة إلى المساجد ونادي اليخوت ومارينا وحدائق ومساحات خضراء ومسارات لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات وأحواض السباحة وساحات اللعب ومرافق رياضية ومناطق للشواء.