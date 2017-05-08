دبي (الاتحاد)

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «تاسك للتعهيد» أن نحو 57% من المواطنين الإماراتيين المستطلعة آراؤهم أبدوا اهتماماً بالعمل لدى القطاع الخاص، منهم 27% يرغبون بالعمل حصرياً في القطاع الخاص، و30% لا يمانعون العمل في أي من القطاعين العام أو الخاص.

وأشارت الدراسة إلى أن 43% فقط من الإماراتيين يبحثون عن وظائف في القطاع الحكومي، ما يعتبر تحولاً كبيراً بالمقارنة مع نتائج الاستبيان الذي أجرته «تاسك» العام الماضي، وسجل تفضيل 80% من المواطنين الإماراتيين للعمل بالقطاع الحكومي. وأشارت الدراسة التي أجرتها «تاسك»، إحدى الشركات الرائدة في إدارة المواهب في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن معظم المرشحين الإماراتيين يؤمنون بأن القطاع الخاص يوفر فرصاً أفضل على صعيد النمو المهني والدعم التدريبي لتحسين المهارات. وبالإضافة إلى الرواتب المغرية، فإن المزايا الثلاث الرئيسة التي تدفع الإماراتيين للبحث عن وظائف بالقطاع الخاص، تتمثل بمرونة ساعات العمل والأمن الوظيفي، إلى جانب بيئة العمل المتنوعة. وشملت الدراسة 275 باحثاً عن عمل من المواطنين الإماراتيين من كل أنحاء الدولة. وكان نحو 61% من المشاركين من الإناث، أما النسبة المتبقية 39% فكانوا من الذكور. وعلى صعيد المؤهل الدراسي للمشاركين، فقد بلغت نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس 50% وشهادة الثانوية العامة 31% وشهادة الماجستير 9% وشهادة الدبلوم 6%، فيما بلغت نسبة حاملي شهادة الدكتوراه 1% فقط.

وقال ماهيش شهدابوري، الرئيس التنفيذي لشركة «تاسك للتعهيد» «توفر أحدث دراسة لنا رؤى معمقة حول الطريقة التي يفكر بها الإماراتيون الباحثون عن عمل، والتي تشهد تغيراً متنامياً من ناحية أنهم أصبحوا الآن أكثر انفتاحاً للعمل في القطاع الخاص. حيث لاحظنا أن جيل الألفية الإماراتيين مستعدون على نحو أكبر لتحقيق التقدم المهني واكتساب الخبرات الجديدة، وإدراك الفرص والنمو، وهي من المزايا التي يمكن تحقيقها على نحو أسرع ضمن شركات القطاع الخاص».