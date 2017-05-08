«اتصالات» تتصدر قائمة الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في «الخليج»

أبوظبي (الاتحاد)

حازت «مجموعة اتصالات» على لقب الشركة الأكثر إثارة للإعجاب في قطاع الاتصالات بمنطقة الخليج. وكشفت «أريبيان بزنس» أمس عن أول قائمة لها للشركات الأكثر إثارة للإعجاب في منطقة الخليج. وضمت القائمة أبرز الشركات في مختلف القطاعات التي حققت استثمارات كبيرة في مجال الابتكار وساهمت في مسيرة التحول الرقمي، وفي نفس الوقت نفسه قدّمت أداءً مالياً إيجابياً في أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وتم اختيار «الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في منطقة الخليج» بالاعتماد على عدد من المعايير بما في ذلك الالتزام القوي الذي أظهرته تلك الشركات في اتخاذ قرارات جريئة للتعامل مع المشهد الاقتصادي الجديد، بالتزامن مع التركيز على مجال الابتكار.

وتنوعت الشركات المدرجة في القائمة لتشمل مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطاعات الضيافة، والبنية التحتية، والمصارف، والاتصالات، والتكنولوجيا، وتطوير العقارات، والصناعات الكيميائية، والإعلانات، والأعمال عبر الإنترنت، والمواد الغذائية، والمشروبات.

وإضافة إلى لقب «الأكثر إثارة» كانت «مجموعة اتصالات» قد فازت مؤخراً بلقب العلامة التجارية الأولى في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط من قبل «براند فاينانس»، حيث بلغت قيمة محفظة العلامة التجارية للمجموعة 7.73 مليار دولار وفقاً للتصنيف السنوي لشركة «براند فاينانس».

وقد تمكنت «اتصالات» بشكل مثير للإعجاب من التحوّل إلى مزود شامل لخدمات وحلول تقنية الاتصالات والمعلومات الرقمية، لتبرهن بذلك على قدراتها على مواجهة التحديات المتنامية في قطاع الأعمال والتركيز في نفس الوقت على الانخراط في حلول مشاريع التحول الرقمي الكبرى بالمنطقة.

وتعتبر «مجموعة اتصالات» شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية أكثر من 152 مليار درهم (42 مليار دولار). وفي نتائجها المالية الموحدة لعام 2016، بلغت العائدات الصافية للمجموعة 52.4 مليار درهم وأرباحها الصافية 8.4 مليار درهم. كما تتمتع المجموعة بتصنيف ائتماني مرتفع يبلغ AA-/Aa3، مما يعكس ميزانيتها القوية وقدرتها على تحقيق أداء إيجابي على المدى الطويل.