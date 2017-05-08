«اقتصادية الشارقة» تنفذ 31 ألف زيارة في المنطقة الشرقية

الشارقة (الاتحاد)

قال خلفان صالح محمد الحريثي، مدير إدارة الفروع في دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، إن إجمالي عدد الزيارات التي نفذها الضباط التجاريون في المنطقة الشرقية نحو 30883 زيارة حتى نهاية نوفمبر من عام 2016.

وأضاف في تصريحات لـ «الاتحاد» أن الدائرة تعمل بشكل متواصل على نشر مفهوم حماية المستهلك، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، كما تقوم بمراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، واستمرارية الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة، للتأكد من التزام الجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

والهدف الأساسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، ومطابقتها لمواصفات الجودة لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة للمستهلكين، وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى، وأصحاب العلامات التجارية العالمية.

وقال الحريثي إن المنطقة الشرقية تمتاز بتنوع البيئة الاستثمارية، لا سيما القطاعات غير التقليدية الواعدة، حيث يزداد النمو في رخص الأعمال في مدن المنطقة الشرقية، وشهدت خورفكان على سبيل المثال نمواً بـ 3% خلال عامي 2016 - 2015، كما زادت الرخص الجديدة للفترة نفسها بنسبة 4.5% في دبا، نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار من الأفراد والشركات.

وقال الحريثي إن المنطقة الشرقية حققت معدلات نمو مرتفعة في عدد من الأنشطة المسجلة لعام 2016، حيث كانت أكثر الأنشطة التجارية التي تم تأسيسها هي الأنشطة الخاصة بالمقاولات، تلتها صناعة الملابس.