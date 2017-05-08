مفاعل «براكة» ملحمة وطنية لمواجهة تحديات المستقبل في الطاقة

أبوظبي (وام)

حظي مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الذي يجري تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي باهتمام ودعم متواصل من قيادة الدولة الرشيدة، وذلك في إطار الجولات والزيارات التفقدية التي استضافها موقع المشروع منذ بداية العمليات الإنشائية.

وأكدت هذه الجولات والزيارات الأهمية الاستثنائية للمشروع على مختلف المستويات والصعد بالنظر إلى طبيعة أهدافه الرامية إلى المساهمة الفعالة في توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية الضرورية لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة واستدامته على المدى البعيد.

واستقبلت محطات «براكة» في أبريل 2017، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء، وذلك في جولة تفقدية للوقوف على سير الأعمال الإنشائية في موقع «براكة».

وعقد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جلسة استثنائية في موقع المشروع، حيث اطلعوا على هامش الاجتماع على مستجدات برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، والذي يعد المشروع النووي السلمي الأكبر من نوعه في العالم.