ضبط سفينة محملة بمواد لصنع متفجرات متجهة إلى ليبيا

طرابلس (د ب أ)

قال خفر السواحل اليوناني، إن السلطات ضبطت سفينة على متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات كانت متجهة إلى ليبيا. وأضاف نقلاً عن وكالة الأنباء اليونانية أن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا، وجرى رصدها بالقرب من جزيرة كريت يوم السبت، وبها 29 حاوية محملة بنترات الأمونيوم وأجهزة تفجير و11 خزانا لغاز البترول المسال.

وقال الأميرال يوانيس أرجيريو، إن المواد كانت في طريقها إلى ليبيا ويمكن استخدامها في مختلف أنواع الأعمال، من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب، بحسب ما جاء في تقرير وكالة الأنباء اليونانية. يذكر أن بعض الموانئ الليبية لا تخضع للسيطرة الليبية الرسمية في شرق البلاد وغربها، وتنشط جماعات تهريب البترول والبشر في مناطق ليبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تستخدم هذه الجماعات الموانئ في نقل الأسلحة والإرهابيين.