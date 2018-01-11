سقوط عشرات الحوثيين بهجمات لـ «الشرعية» في الجبهات

عقيل الحلالي (صنعاء)

سقط العشرات من المتمردين الحوثيين قتلى وجرحى أمس الخميس في هجمات متفرقة لقوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية نفذت صباح الخميس عملية نوعية استهدفت مخابئ وأوكارا لميليشيات الحوثي على الحدود بين مدينتي الخوخة وحيس جنوب محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غرب البلاد.

وقالت المصادر إن قوات من لواء العمالقة داهمت مواقع للميليشيات في مناطق زراعية شرقي الخوخة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أسر العديد من المتمردين خلال مداهمة مخبأ لهم بمنطقة القطابة. كما قتلت قوات الجيش والمقاومة خمسة متمردين حوثيين، وأسرت سادسا خلال تمشيطها مزارع اليابلي جنوب شرق الخوخة، فيما دمر طيران التحالف العربي مواقع وتعزيرات للميليشيات في مدينتي حيس والتحيتا مخلفاً خسائر بشرية ومادية في صفوفها. وتقترب قوات الشرعية بدعم وإسناد من التحالف العربي من انتزاع السيطرة على حيس بعدما حررت مطلع الشهر الماضي مدينة الخوخة الساحلية التي تبعد 100 كيلومتر عن ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون منذ أواخر 2014.

وفي تعز القريبة، تواصلت أمس الخميس الاشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في مدينتي مقبنة وموزع غربي المحافظة ثالث مدن البلاد. كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في مديرية صبر الموادم شرقي مدينة تعز عاصمة المحافظة الغارقة في نزاع دامي منذ أبريل 2015. وأفادت مصادر ميدانية في الجيش الوطني بأن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات مهاجمة مواقع الجيش في «دار مزعل» بمنطقة الشقب، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي للهجوم بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف الميليشيا.

وأحكمت قوات الجيش اليمني أمس الخميس سيطرتها على مرتفعات جبلية في بلدة القبيطة شمال محافظة لحج (جنوب) على الحدود مع تعز. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان على تويتر مساء الخميس أن قوات الجيش تمكنت من استعادة التبة الخضراء وتطهير جبل الحمام الاستراتيجي بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأضاف أن القوات استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة مليشيا الحوثي التي لاذ معظم عناصرها بالفرار بعد مصرع وإصابة العديد منهم خلال الاشتباكات. وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن 12 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات في جبل الحمام.