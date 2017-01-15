«اقتصادية دبي» تصدر 26,7 ألف رخصة في 2016

دبي (الاتحاد)

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قياسية في إجمالي عدد الرخص التجارية الصادرة خلال العام الماضي، حيث بلغ عددها 26,707 رخصة تجارية جديدة. وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات التجارية في عام 2016 نتيجة عوامل عدة، أبرزها: سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية في إمارة دبي.

وأظهرت نتائج التقرير نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات الرئيسة، إذ شكلت عملية تجديد الرخص التجارية ما مجموعة 107,043 معاملة عام 2016، وشكلت الموافقة المبدئية 20,873 معاملة، فيما سجل مؤشر الأسماء التجارية 38,918 إجراءً خلال نفس العام. وتظهر تلك المؤشرات استدامة النمو في القطاع التجاري الأمر الذي يعكس استمرارية مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار، والتوسع على مستوى كافة الأنشطة.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «حقق عام 2016 نتائج طيبة على كافة الأصعدة من حيث النمو في عدد الشركات الجديدة، والشركات المجددة، ما يؤكد فعالية الجهود المبذولة والمبادرات التي تدشنها اقتصادية دبي في سبيل تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي. وتمكنت اقتصادية دبي من رفع مستوى إسعاد المتعاملين، عبر نقل مستوى الخدمات إلى مراحل أكثر تقدما من حيث سرعة وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التنافسية في تقديم الأعمال بين مختلف مراكز التعهيد».

وأظهرت نتائج التقرير أن متوسط وقت انتظار العميل لا يزيد على 7 دقائق، و90% من المتعاملين انتظروا لأقل من 7 دقائق، و80% من المعاملات المعقدة تنجز في أقل من 30 دقيقة، و80% من المعاملات العادية تنجز في أقل من 10 دقائق، و80% من المعاملات السريعة تنجز في أقل من 5 دقائق.