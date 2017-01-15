«إحصاء أبوظبي»: 8% نمواً برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي 8% لتصل إجمالي قيمته إلى 95.14 مليار درهم مقابل 88.95 مليار درهم في عام 2015، وفق تقديرات نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي لعام 2016.

وتشير تقديرات التقرير إلى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط «الصناعات التحويلية» قد شكلت 20.2% من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19.18 مليار درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015.

وأفاد التقرير أن قيمة الاستثمارات في «الأنشطة العقارية»، التي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين) استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 % وبقيمة استثمارات بلغت 24.7 مليار درهم في عام 2016، بعد أن كانت تشكل 27 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وبقيمة بلغت 23.79 مليار درهم في عام 2015.

وأظهرت التقديرات ارتفاع قيمة الاستثمارات في «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» من 13.33 مليار درهم لتصل إلى 14.67 مليار درهم للأعوام 2015 و2016 على التوالي وبنسبة نمو 10 % في عام 2016، حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.1 % في عام 2015 و15.4 % في عام 2016.