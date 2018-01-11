آلان دولون: سأغادر من دون أسف

باريس (أ ف ب)

قال الممثل الفرنسي الشهير آلان دولون: «إنه سيغادر هذا العالم من دون أسف»، وذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة باري ماتش، لمناسبة مرور ستين عاماً على دخوله التمثيل، وفي آخر هذه المقابلة التي حملت عنوان «أنا، دولون: مقابلة عن حياته»، قال الممثل البالغ 82 عاماً: «لا تهمّني الحياة كثيراً، لقد اختبرت كل شيء، ورأيت كل شيء، لكنني أكره هذه الحقبة».

وأضاف: «هناك أشخاص أكرههم.. كل شيء مزيّف، لا يوجد احترام.. أعرف أني سأترك هذا العالم من دون أسف»... وتحدّث آلان دولون عن تأخر تصوير فيلمه مع جولييت بينوش، مشيراً إلى أنه سيكون آخر أفلامه.