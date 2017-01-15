«أبوظبي للتنمية»: تمويل 19 مشروعاً دولياً للطاقة النظيفة بـ693 مليون درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

وافق صندوق أبوظبي للتنمية أمس على تمويل 4 مشاريع، تنتج نحو 32 ميجاواط من الطاقة النظيفة، بقيمة 44.5 مليون دولار ( 163.4 مليون درهم) تستفيد منها 4 دول هي، سيشل وجزر المارشال والنيجر وجزر سليمان، وذلك ضمن الدورة الرابعة لمبادرة الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، ما يرفع إجمالي التمويل المقدم من «أبوظبي للتنمية» خلال 4 دورات إلى 189 مليون دولار (693 مليون درهم)، مخصصة لـ19 مشروعاً.

وستوفر هذه المشاريع بعد إنجازها الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأشخاص، وتوليد نحو 95 ميجاواط من الطاقة المتجددة، ما يعمل على تحفيز التنمية المستدامة ويشجع التنويع الاقتصادي في البلدان المستفيدة.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أمس، إن تأهل 4 مشاريع جديدة ضمن الدورة التمويلية الرابعة في قطاع الطاقة المتجددة، يؤكد حرص الصندوق على تعزيز انتشار حلول الطاقة النظيفة في الدول النامية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة السكان في تلك الدول.

وأضاف أن نهج دولة الإمارات راسخٌ في الوقوف إلى جانب الدول النامية ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية وتمويل مشاريع إنمائية تخدم مختلف القطاعات الأساسية بما فيها قطاع الطاقة المتجددة الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسية للتنمية.