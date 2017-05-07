5 حركات للحصول على الاسترخاء في 5 دقائق

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

يقضي العديد من الناس وقتا كثيرا قد يصل إلى 13 ساعة في الأسبوع في المطبخ لتحضير الطعام، وفقا للعديد من الدراسات.

لكن جزءاً كبيراً من ذلك الوقت يمضي أثناء انتظارنا لطهي الطعام داخل الفرن أو تسخينه أو علي القدر.

وتنقل صحيفة «ديلي ميل» أن الخبراء توصلوا إلى طريقة لملء تلك الأوقات بشكل بناء من خلال ممارسة تمارين رياضية بسيطة لا تتعدى مدتها 5 دقائق لكنها قد تساعدك على الاسترخاء نهارا وحتى في المساء.

إذا كنت تجد صعوبة في ممارسة الرياضة خلال حياتك اليومية، فإن القيام بهذه التمارين الرياضية للمبتدئين ستساعدك على الحفاظ على حيويتك لعدة دقائق إضافية كل يوم.

وتنقل الصحيفة عن بريت ماكفيكار مدربة اليوغا وأريكا ماندينغر اختصاصية العلاج الطبيعي قولها إن القيام بهذه الحركات الخمس قد يحسن صحتك العقلية والبدنية معا ويساعد في إصلاح الأضرار الناجمة عن الجلوس في المكتب ويسمح لك بالاستمتاع بالاسترخاء مساء. ما عليك سوى القيام بهذه الحركات في المرة القادمة التي ستضطر فيها إلى انتظار نضج الطعام: