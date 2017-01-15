عام الخير بوابة جديدة لتعزيز مفهوم الاستدامة

عام الخير، هذا الإعلان النبيل الذي جاء مكملاً لمختلف الجهود الإنسانية المرموقة التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأخيهما سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. تلك الجهود التي جعلت من دولة الإمارات سباقة على المستوى العالمي في مختلف المجالات ومنها المجال البيئي تحت شعار «الاستدامة».
وعند الحديث عن الاستدامة فنحن نخوض في منظومة متكاملة العناصر ولكن نجاحها يتطلب بشكل خاص توافر عنصر محدد وبالغ الأهمية وهو إيمان المجتمع بأهمية الاستدامة. وفي هذا الإطار استوقفتني كلمات توسطت مقال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنشور على موقع رئاسة الوزراء حول عام الخير حيث قال سموه: «كل شخص لديه إمكانية أن يحدث فرقاً حقيقياً فيمن حوله، بيئتنا التي نعيش فيها تحتاج منا الكثير من الخير، أن ننظف شواطئها وصحاريها ونرعى أشجارها، ونرفق بمن يعيش فيها».
كلمات عميقة في تكوينها وعظيمة في مدلولاتها. فقد شرح سموه من خلال ذلك المقال مفهوم وأهداف عام الخير في دولة الإمارات، وإذا توقفنا عند كلمات سموه التي خصّ بها بيئتنا الوطنية، لوجدنا أن سموه وضعها فور الانتهاء من مدلولات الخير الخاصة بالتلاحم الأسري والمجتمعي، وهو ما يدل على مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بقضايا البيئة والاستدامة. وقد أكّد سموه من خلال تلك الكلمات ضرورة إحداث الفرق الإيجابي في محيطنا البيئي لتمثل انعكاساً لرؤية مستقبلية متقدمة.
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إن العاصمة أبوظبي ستزهو في عام الخير بزوارها الذين سيتوافدون من الدول كافة ليساهموا في جعل العالم مكاناً أفضل للحياة، ومخرجات أسبوع من الحوار بين قيادات وخبرات عالمية متخصصة في العديد من القطاعات الحيوية ستسهم بلا شك في تمكين حكومات العالم من إيجاد حلول فاعلة وتنفيذ خطوات ملموسة لكبح التأثيرات السلبية للتغير المناخي، وتبني إصلاحات حقيقية تسهم في صون البيئة وحماية الحياة الفطرية وتكريس مفاهيم الحياة العصرية التي تراعي البيئة وتحمي الثروة الحيوانية وتعزز من الاستثمار في الزراعة بما يضمن بناء منظومة أمن غذائي عالمية تستوعب الجميع.
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ونحن بدورنا سنؤكد من خلال هذا الحدث العالمي أن الحفاظ على ما تم إنجازه عالمياً لن يتحقق إلا من خلال تمكين النظم والتشريعات المتخصصة في حماية البيئة من لعب دور أكبر يسهم في الحد من آثار التقدم الصناعي والتكنولوجي المتسارع. بالأمس القريب تم إطلاق مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، وهو الذي سيتولى اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، وقبل سنوات شهدنا إطلاق رؤية أبوظبي البيئية 2030 التي خصصت حيزاً كبيراً للحد من تداعيات التغير المناخي، واليوم لدينا المرجعيات المطلوبة ونحن بحاجة فقط إلى تعزيز تطبيقاتها بما يكفل استمرار نجاحاتنا البيئية على غرار نجاحاتنا الوطنية في مختلف المجالات الأخرى.
في العام الحالي 2017 سنسعى جميعاً لنكون على قدر التطلعات النبيلة لقيادتنا الرشيدة، وأن نستمر بالمساهمة الفاعلة لاعتلاء دولة الإمارات سلم النجاح في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال البيئي. لذا فإنني أدعو أبناء بلادي ليلبوا دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من خلال مساهمتهم المباشرة في حماية بيئتنا البرية والبحرية، وأن تكون جهود الجميع مترجمة في هذا العام من خلال نتائج ملموسة عبر بيئة صحية وسليمة ترتقي إلى مستوى تطلعات قيادتنا وتمهد لحياة أفضل للأجيال القادمة.