الأسئلة والحيرة تجمع خمسة شعراء في لوحة واحدة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أقيمت مساء أمس الأول في قصر الثقافة بالشارقة، الأمسية الشعرية الثانية، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي، بمشاركة الشعراء: أحمد عبدالله التيهاني (السعودية)، وبشرى عبد الله (الإمارات)، ومحمد تركي حجازي (الأردن)، وأسامة تاج السر (السودان)، وحسن عامر (مصر). وقدمت الأمسية الإعلامية صفية الشحي.

بدأ الأمسية الشاعر أحمد التيهاني الذي أشار إلى إنه سيلقي قصائد تحتوي على مفردات نسيها المعجم، وهو بذلك يسعى جاهداً لإعادة إحيائها، وشحنها بدلالات جديدة، وهو يفرد جناحي قصيدته لتحلق عالياً، ويتغنى بالحبيبة الغائبة، ومن خلالها يتذوّق (طعم كفيها).

أما الشاعرة بشرى عبد الله فقد عبّرت في نصوصها عن الذات الملتاعة، مفصحة عن حيرتها، وهي تطلق أسئلة مفتوحة للعالم على قضايا وواقع يبحث عن حلول وإجابات. وجاءت نصوص الشاعر حجازي لتحملنا على أجنحة الكلمات إلى عوالم أخرى يتأجج فيها الشعور، وتسمو المخيلة، وتستفيق الذاكرة على أبواب الحكمة، كاشفاً عن طاقة شعرية، وقدرة على التوغل في تفاصيل دقيقة تلامس الروح، والوجدان.

وتناولت قصائد الشاعر تاج السر جوانب من مفردات الطبيعة من أنهار وطيور، ازدحمت فيها الصور الشعرية، وعكست قدرة الشاعر على الاندماج بالبيئة، ضمن مناخات حالمة، فقرأ قصائد عدة، منها: «جذور الغمامة في النبع»، و»عطر حبيبتي والنهر».