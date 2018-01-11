أسعار الذهب تصعد مع تراجع الأسهم

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر في الجلسة السابقة بفعل تراجع أسعار الأسهم.

وبحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1317.93 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب أدنى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1326.56 دولار للأوقية أمس الأول.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وتتماسك أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات بدعم من تراجع مفاجئ في الإنتاج الأميركي وهبوط مخزونات الخام. وتبددت موجة ارتفاع للأسهم الآسيوية بفعل مخاوف بشأن تنامي الحماية التجارية في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 17.01 دولار للأوقية. ونزلت أسعار الفضة لأدنى مستوى في نحو أسبوعين إلى 16.86 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين، وظل عند 968.24 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر عند 974 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.