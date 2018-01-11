الدولار يرتفع أمام الين مع تراجع القلق من السندات الأميركية

سنغافورة (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل الين أمس، بعد تصريحات من هيئة سوق الصرف الأجنبي في الصين، قلصت المخاوف من أن بكين قد تخفض مشترياتها من السندات الحكومية الأميركية.

وارتفع الدولار 0.2 % إلى 111.70 ين، مبتعداً عن أدنى مستوى في ستة أسابيع 111.27 ين الذي بلغه أمس الأول. وقالت هيئة سوق الصرف الأجنبي: «إن تقريراً بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة».

كانت بلومبرج نيوز قد أفادت أن مسؤولين صينيين يراجعون حيازات البلاد من النقد الأجنبي قد أوصوا بإبطاء مشتريات سندات الخزانة الأميركية أو وقفها. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، وانخفض الدولار بعد نشر التقرير.

لكن الدولار ارتفع بعد تصريحات الهيئة أمس، واكتسبت سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم الشرائي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة، 0.1 % إلى 92.396، بعد أن انخفض إلى 91.922 يوم الأربعاء.

لكن يظل بعض المحللين حذرين بشأن توقعات الدولار في الأمد القريب. واستقر اليورو من دون تغير يذكر اليوم عند 1.1951 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى لجلسة الأربعاء، البالغ 1.20185.