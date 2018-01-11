الأسهم المحلية تربح 7.1 مليار درهم في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في تقليص خسائرها الصباحية بعدما تعرضت الأسهم القيادية المدرجة لعمليات جني أرباح وضغوط بيع، لتغلق خلال جلسة نهاية الأسبوع على تباين بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، فيما تراجعت مستويات السيولة مقارنة بالمعدلات السائدة، لتصل المكاسب السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 7.1 مليار درهم خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد حركة المؤشرات الأسبوعية، فقد شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1% تقريبا خلال الجلسات الخمس الماضية من 4548 نقطة إلى 4591 نقطة، كما سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي نفس نسبة المكاسب، مرتفعاً من 3463 نقطة إلى 3494 نقطة.

وعلى صعيد التعامل اليومي، فقد سجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 383.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 254 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3736 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 71 شركة مدرجة، ارتفع منها 22 سهماً، فيما تراجعت أسعار 35 سهماً، وظلت أسعار 14 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسته على ارتفاع بلغت نسبته 0.25% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 73.9 مليون سهم، بقيمة بلغت 145.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1018 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهما، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.