«تنظيم الاتصالات» تطلق تحدي «هاكاثون الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «هاكاثون الإمارات»، التحدي الأكبر من نوعه على مستوى الدولة في مجال تحليل البيانات، والذي يقام هذا التحدث في جميع إمارات الدولة، خلال فبراير المقبل بالتزامن مع شهر الابتكار.

ويقام الهاكاثون على أربع مراحل تتضمن ستة هاكاثونات تشمل إمارات الدولة السبع، وعلى نحو متوافق مع توزيع أنشطة الإمارات خلال شهر الابتكار. ويبلغ العدد الإجمالي المتوقع للمشاركين نحو 1200 مشارك من الإمارات كافة، بحيث يشارك نحو 200 شخص في كل هاكاثون.

وتقوم فكرة الهاكاثون على تكوين فرق عمل مصغرة مكونة من 3-5 أشخاص يمثلون مختلف فئات وشرائح المجتمع كافة من موظفين، وطلاب جامعات، وطلبة مدارس ثانوية، وموظفين، ورواد أعمال ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وغيرهم، للعمل على تطوير حلول وأفكار في المجالات التي يحددها الهاكاثون، باستخدام البيانات الضخمة التي ستوفرها العديد من الجهات الحكومية في الدولة. ويطرح هاكاثون الإمارات عدة تحديات تشمل المواصلات والازدحام المروري، والصحة، والتعليم، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجنسين والتي تعد من أولويات العمل الحكومي في دولة الإمارات من أجل تحقيق سعادة المتعاملين.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يندرج«هاكاثون الإمارات» ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى مواكبة المتغيرات والمعطيات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، والتي واكبها قرار القيادة الرشيدة بتأسيس وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي لنكون بذلك الدولة الأولى على مستوى المنطقة في هذا المجال.