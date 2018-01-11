14.24 مليون زائر لدبي بنهاية نوفمبر 2017 بنمو 6.7 %

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت حركة السياحة الوافدة إلى دبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر من عام 2017، لتصل إلى 14.24 مليون زائر، مقارنة مع 13.34 مليون زائر للفترة ذاتها من عام 2016، محققةً زيادةً بنسبة 6.7%، وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي أظهرت استقرار متوسط إشغال الفنادق عند مستوى 77% خلال تلك الفترة.

وأظهرت الإحصاءات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى 106 آلاف و837 غرفة، مقارنة مع 101 ألف و592 غرفة في الفترة نفسها من العام السابق، بإضافة 5335 غرفة جديدة للسوق، وبنمو قدره 5%.

وتصدرت أسواق روسيا والهند والصين الأسواق الأكثر نمواً في أعداد السياح القادمين لدبي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017، وذلك كترجمة فورية للتسهيلات التي تم منحها للسياح من هذه الأسواق فيما يتعلق بالتأشيرات، حيث سجل السوق الروسي نمواً قدره 111%، فيما ارتفع السوق الصيني بنسبة 46%، والسوق الهندي بنسبة 17%، ليبلغ مجموع زوار الإمارة من الأسواق الثلاث نحو 3 ملايين زائر.

ووفقاً للإحصاءات استقر عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية نوفمبر الماضي عند 675 منشأة، مقارنة مع 676 بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الليالي الفندقية نحو 26.53 مليون ليلة، مقارنة مع نحو 25.49 ليلة بنهاية نوفمبر 2016، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.5 ليلة، وبنمو نسبته 4%.