«مصدر» تنظم ورشة عمل لتطوير قدرات دول المحيط الهادي في الطاقة المتجددة

أبوظبي (وام)

نظمت شركة «مصدر» أمس ورشة عمل رفيعة المستوى بمجال الطاقة المتجددة لنخبة من صناع القرار وكبار التنفيذيين من 11 دولة من دول المحيط الهادي.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج التدريب الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمجال الطاقة ويمتد على مدار عامين ويشمل دول المحيط الهادي ويموّله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 183.6 مليون درهم (50 مليون دولار) قبيل انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وذلك ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وأكد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: يحق لنا أن نذكر بكل الفخر ما تم إنجازه في إطار «صندوق الشراكة لدول المحيط الهادي» من تأمين الاحتياجات من الطاقة النظيفة والتي تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة فقد حققت المشاريع في دول المحيط الهادي العديد من النتائج الإيجابية سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو على مستوى الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية فضلا عن تعزيز إمكانيات النمو في القطاعات الأخرى حيث عملت مشاريع الطاقة الممولة على توفير ملايين الدولارات الناتجة عن شراء الوقود والذي يعتبر الأعلى تكلفة على مستوى العالم في دول جنوب المحيط الهادي، واستخدام تلك الوفورات المالية في مشاريع تطويرية وتنموية مستدامة.

وأشار سلطان الشامسي إلى أن انعقاد ورشة العمل، للمرة الثانية يأتي استناداً إلى النجاح الذي حققته دورة التدريب الأولى في مجال الطاقة المتجددة، والتي عُقدت في مدينة سوفا في فيجي أواخر شهر أكتوبر الماضي، بمشاركة 25 متدرباً من 11 دولة بالمحيط الهادي، والتي قامت بتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة من خلال صندوق الشراكة مع دولة الإمارات وهي: فيجي وولايات ميكرونيسيا المتحدة وبالاو وكيريباتي وناورو وجمهورية جزر مارشال وجزر سليمان وساموا وتونجا وتوفالو وفاناتو.