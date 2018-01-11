علامة غير مألوفة لسرطان الثدي

القاهرة (الاتحاد)

من المعروف على نطاق واسع أنه يتم اكتشاف سرطان الثدي بوجود تكتلات.. إلا أن شيري رودس «37 عاماً»، الأم لثلاثة أبناء، كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بالمرض رغم عدم وجود تكتلات. وكتبت في منشور على «فيسبوك» أنها صدمت تماماً، لأنها لم تعان سوى علامة تشبه «الغمازة»، وهو العَرض الوحيد الذي وجدته.

ورغم أن التكتلات لا تزال هي المؤشر الرئيس لسرطان الثدي، يمكن أن تكون العديد من التغييرات الدقيقة علامات إنذار مبكرة، مثل تهيج الجلد، أو الألم، أو الخدوش، أو النقرة التي تشبه غمازات الوجه... وبعد التنسيق مع الطبيب المعالج قررت شيري نشر رسالة توضيحية عن «الغمازة»، لتنبيه أي امرأة لتكون على دراية بأنها تمثل أحد أعراض المرض.