كيف تصبح ثرياً؟

ترجمة: عزة يوسف

يضع الكثيرون خطط للتعامل بشكل أفضل مع المال لتوفير المزيد، وعدم الانجراف وراء النفقات غير الضرورية، لكن المشكلة أن بعضهم ليس لديه أي فكرة عن كيفية الوصول لذلك.. وهو ما أكده عالم السلوكيات ومؤلف كتب المساعدة الذاتية، بول ماكينا، في قوله إن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها، حتى تصبح ثرياً عام 2018.

وأوضح ماكينا أنه من المهم أن نتذكر أن الثراء لا يتعلق بالمال فقط، ولكن أن تكون ثرياً يعني أن تتمكن من عيش حياتك بشروطك الخاصة ووفقاً لإمكانياتك، من دون قيود على عاتقك.

وقال: يجب أن يغير الناس وجهة نظرهم حول المال، ويتمتعون بما يسمى الشخصية الاستباقية، التي يمكنها اكتشاف الفرص واستغلالها بالطريقة الصحيحة، أو بعبارة أخرى، التمكن من خلق حظوظك بنفسك بتغيير منظورك للعالم من حولك.

كما أوضح أن الأمر يعود كالعادة إلى تربية الوالدين لأبنائهم، ففي حال إذا ترعرعوا مع فكرة أنهم لن يتمكنوا من تحقيق النجاح أو الثراء، فإن ذلك سيؤثر على وجهات نظرهم للمال والنجاح، لذلك يجب التخلص من أي أفكار سلبية في اللاوعي من طفولتك.

وقال إن البعض لا تروق لهم فكرة أنهم أقل أموالاً من غيرهم، في حين أنه كلما شعر الشخص بقبول ثراء الآخرين، زادت طاقته العقلية، وكثرت أمواله.