عمار الجنيبي: أتمنى ألا أدير النهائي

الكويت (الاتحاد)

تمنى عمار الجنيبي الحكم الدولي، أن يستبعد من إدارة المباراة النهائية للبطولة، في إشارة لتفضيله وصول «الأبيض» للقاء النهائي، وقال: حصلت علي تقييم مرتفع في المباراتين اللتين أدرتهما في الدور الأول، والآن أنا مرشح للنهائي، ولكن بلوغ المنتخب هذا الدور أهم عندي من إدارة تلك المباراة.

ووصف الجنيبي التأهل والحصول على اللقب بفرحة وطن، قائلاً: بالتأكيد هذا الأمر أهم من تكليفي بالنهائي، بل سأكون سعيدا لو خرجت من البطولة مساء اليوم بفوز «الأبيض».

وأضاف: منتخبنا قادر على بلوغ الدور النهائي، وأن يحقق نتيجة إيجابية مساء اليوم، ويسعد الشعب الإماراتي ويستعيد الثقة في إطار التحضير والإعداد للمنافسة على لقب آسيا الذي تستضيفه الدولة أوائل 2019. وكانت لجنة الحكام قد أشادت بالمستوى الذي قدمه الجنيبي وطاقمه المعاون، خلال مباريات الدور الأول، حيث خرجت جميع القرارات بصورة شبه سليمة، ولم يصدر عن طاقمه أي قرار أثر بالسلب على نتيجة المباريات. ويجمع الجنيبي، بين التحكيم كهواية وبين عمله الرسمي كطبيب أسنان، في مركز السمحة الطبي في أبوظبي، حيث عرف عنه نجاحه في المجالين الطبي والتحكيمي، كما تألق خلال السنوات الأخيرة في إدارة المباريات والبطولات الخارجية، إلى جانب تألقه في إدارة مباريات الدوري.