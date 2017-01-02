مقتل 18 عربياً في الهجوم

إسطنبول (وكالات)

قتل 18 عربياً بين الضحايا الـ39 في الاعتداء على الملهى الليلي في اسطنبول أثناء الاحتفالات برأس السنة، حيث قتل خمسة سعوديين وأصيب نحو 11 آخرين.

كما قتل ثلاثة لبنانيين وأصيب أربعة بجروح، وفقا لوزارة الخارجية اللبنانية. وقتل ثلاثة أردنيين وأصيب أربعة بجروح بحسب وزارة الخارجية.

وقتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته بحسب وسائل الإعلام التونسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل فرنسية تونسية من غير أن توضح ما إذا كانت هي نفسها زوجة رجل الأعمال. وقتل كويتي وأصيب خمسة آخرون بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

وقتل ثلاثة عراقيين وفق وزارة الخارجية العراقية.

كما قتل ليبي وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.

وأصيبت أربع مغربيات بحسب ما نقلت الوكالة المغربية عن السفارة المغربية في أنقرة.