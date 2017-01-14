أفريقيا ستتوقف عن الاعتراف بجامع رئيساً لجامبيا



تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017 أديس أبابا (رويترز) قال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد سيتوقف عن الاعتراف بيحيى جامع رئيساً شرعياً لجامبياً، اعتباراً من 19 يناير وهو التاريخ الذي من المقرر أن يسلم السلطة فيه للفائز في انتخابات ديسمبر. وفي بيان صدر بعد اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حذر المجلس أيضاً «من عواقب وخيمة في حال سببت أفعاله أي أزمة قد تؤدي لاضطراب سياسي وكارثة إنسانية وحقوقية، بما في ذلك فقد أرواح أبرياء وتدمير ممتلكات». وقد وصل رؤساء نيجيريا وليبيريا وسيراليون إلى جامبيا أمس، في محاولة من جانبهم لإقناع جامع بالتنحي. وتشهد جامبيا أزمة سياسية منذ فوز أداما بارو، وهو أحد أقطاب صناعة العقارات في بلاده الذي لم يحظ بالشهرة إلا عقب إعلان ترشيحه بالانتخابات في أول ديسمبر، على الرئيس جامع. ويرفض جامع، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وتقدم بطلب إلى المحكمة العليا بالبلاد للطعن عليها.